Moraes autoriza saída de Bolsonaro para realizar exames

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a saída do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, nesta quarta-feira (7), da sede da Polícia Federal (PF), onde cumpre pena. A liberação é para a realização de exames médicos, atendendo a um pedido da defesa. Bolsonaro teria caído e batido a cabeça na madrugada de terça-feira.

O ex-presidente deve ser submetido a uma investigação, com a realização de ressonância magnética do crânio e tomografia, para identificar possíveis danos do impacto. A condução até o hospital será feita pela própria PF, seguindo orientação de Moraes.

Apesar dos esforços da defesa do apenado, para que ele fosse levado ao hospital ainda na terça-feira, o ministro argumentou que não existia a necessidade do deslocamento imediato. Um relatório da PF apontou uma "lesão superficial cortante", após a queda.