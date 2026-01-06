Capa Jornal Amazônia
Moraes nega remoção de Bolsonaro para o hospital após queda

O ex-presidente caiu e bateu a cabeça em sua cela nesta terça (6)

O Liberal

remoção imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Hospital DF Star, em Brasília, foi negada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (6/1). A negativa para saída da prisão vem após Bolsonaro sofrer uma queda e bater a cabeça em sua cela na Superintendência da Polícia Federal, que também fica na capital.

A equipe da PF não viu necessidade urgente de hospitaliação num primeiro atendimento e, por isso, a defesa apelou ao STF, que negou horas depois. Bolsonaro sofreu a queda durante esta madrugada e o médico da corporação constatou apenas ferimentos leves, e “não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, infromou a PF.

“O paciente sofreu queda em sua cela, com impacto craniano e suspeita de traumatismo, situação que, diante de seu histórico clínico recente, impõe risco concreto e imediato à sua saúde”, diz o pedido protocolado pela defesa.

