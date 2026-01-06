Médico afirma que Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve após queda em cela da PF

O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (6/1) que o ex-chefe do Executivo sofreu um traumatismo craniano leve. A informação foi repassada à CNN Brasil.

Bolsonaro teria caído durante a madrugada e batido a cabeça em um móvel dentro da cela onde está custodiado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. O episódio foi inicialmente divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais.

A emissora informou que questionou o médico sobre a possibilidade de realização de exames complementares para avaliar o impacto da queda, mas não obteve resposta até o fechamento do texto.