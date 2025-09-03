STF encerra segundo dia de julgamento da trama golpista e marca retomada para terça-feira (9)

O segundo dia do julgamento dos oito réus acusados de envolvimento em uma trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi encerrado por volta das 13h desta quarta-feira (3/09), após a conclusão das sustentações orais das defesas.

Com isso, a sessão foi finalizada sem atividades no período da tarde. O julgamento será retomado na próxima terça-feira, 9 de setembro, às 9h, com a expectativa de que os ministros comecem a proferir os votos.

A ordem de votação será a seguinte:

Alexandre de Moraes (relator);

Flávio Dino;

Luiz Fux;

Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin (presidente da Primeira Turma).

Há possibilidade de que os ministros façam mais de uma rodada de votos — uma para decidir se cada réu deve ser condenado ou absolvido, e outra para definir as penas, caso haja condenações.

Por isso, o Supremo já prevê sessões adicionais para quarta-feira (10) e sexta-feira (11), ambas pela manhã, para dar continuidade ao julgamento.

VEJA MAIS

Sessão começou sem presença de Bolsonaro e demais réus

A sessão desta quarta-feira começou às 9h, com as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros três réus. Bolsonaro não compareceu pessoalmente ao plenário. O advogado dele, Celso Vilardi, afirmou que ele está bem de saúde, mas se ausentou por recomendação médica.

Na terça-feira (2/09), primeiro dia do julgamento, o relator Alexandre de Moraes fez duras críticas às tentativas de romper a ordem constitucional, enquanto o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsabilizou os acusados pelo plano que visava a impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.