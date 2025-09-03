Capa Jornal Amazônia
Defesa de Braga Netto critica delação de Mauro Cid e diz que acusações são baseadas em ‘narrativa’

Advogado afirma que depoimento do ex-ajudante de ordens é inconsistente e que provas contra general são frágeis.

Jéssica Nascimento
fonte

Momento da prisão do General Braga Netto. (PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Durante o segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado, a defesa do general da reserva Walter Braga Netto voltou a questionar a legalidade e a consistência da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

“Eu sou um defensor do acordo de delação premiada. Mas ele tem que ser coerente, tem que ter provas”, afirmou o advogado José Luis Oliveira Lima. Segundo ele, o acordo firmado por Cid com a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresenta “vícios” e não pode ser considerado prova suficiente.

De acordo com Oliveira Lima, as únicas evidências contra seu cliente são a delação “mentirosa” de Cid e oito capturas de tela de conversas — o que considera insuficiente para uma condenação.

“Não se pode condenar alguém com base em uma narrativa. Tem que se condenar por provas”, reforçou.

Sobre a acusação de que Braga Netto teria levado dinheiro para financiar o plano golpista, o advogado atacou a falta de detalhes no depoimento de Cid

“É essa fala que vai pôr na cadeia o meu cliente por mais de 20 anos, 30 anos? É com essa mentira, com esse vai e volta que o meu cliente vai morrer no cárcere?”, questionou. “Ele não consegue dizer onde foi, ele não consegue precisar a data.”

O advogado negou que Braga Netto tenha coordenado os atos golpistas

"Quer dizer que ele coordenou todo esse ataque violento ao alto comando com oito prints, em quatro dias, com um interlocutor? Essa é a periculosidade de Braga Netto?", questionou.

Braga Netto está preso desde dezembro

Walter Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele está preso desde dezembro do ano passado, acusado de obstruir as investigações sobre a tentativa de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Defesa de Braga Netto diz que direito de defesa foi cerceado por volume excessivo de provas
Advogado afirma que general é inocente e que não houve tempo suficiente para análise do processo.

2º dia de julgamento: defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirma que general atuou para evitar golpe
Advogado diz que ex-ministro da Defesa tentou dissuadir Bolsonaro e não participou da articulação golpista.

'Não é possível': defesa diz que não há base legal para acusação contra Bolsonaro por atos golpistas
Advogado afirma que ex-presidente não instigou manifestações golpistas e que não há provas que sustentem a denúncia.

Julgamento prossegue sem presença de Bolsonaro

A sessão foi retomada às 9h desta quarta-feira (3/9), com as sustentações orais das defesas de Bolsonaro e de outros três réus. O ex-presidente não participou da audiência. De acordo com seu advogado, Celso Vilardi, Bolsonaro está bem, mas se ausentou por orientação médica.

O primeiro dia do julgamento, na terça-feira (2/9), foi marcado pelas manifestações do ministro Alexandre de Moraes, que destacou a importância da defesa da democracia, e pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que responsabilizou os réus pelo plano de ruptura institucional após a derrota nas eleições de 2022. 

 

Política
Julgamento

Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

Cunha Bueno informou ainda que deve se encontrar com Bolsonaro nesta quarta-feira (3)

03.09.25 13h08

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto critica delação de Mauro Cid e diz que acusações são baseadas em ‘narrativa’

Advogado afirma que depoimento do ex-ajudante de ordens é inconsistente e que provas contra general são frágeis.

03.09.25 12h56

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

03.09.25 12h43

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto diz que direito de defesa foi cerceado por volume excessivo de provas

Advogado afirma que general é inocente e que não houve tempo suficiente para análise do processo.

03.09.25 12h33

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

