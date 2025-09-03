Capa Jornal Amazônia
Julgamento: 2º advogado de Bolsonaro nega tentativa de golpe e diz que não houve violência ou ameaça

Defesa afirma que ex-presidente não acionou medidas excepcionais e pede absolvição.

Jéssica Nascimento
fonte

Jair Bolsonaro. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

No segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado, o advogado Paulo Bueno, que também representa Jair Bolsonaro, negou que o ex-presidente tenha praticado qualquer ato violento ou feito ameaças que possam caracterizar o crime.

Ele destacou que o tipo penal referente a golpe de Estado exige a presença de “violência ou grave ameaça”, o que, segundo ele, não ocorreu

“Se excluído [esse requisito], teríamos um tipo penal extremamente aberto e com perigosa abertura”, afirmou Bueno, alertando para possíveis interpretações amplas demais da legislação.

O advogado também argumentou que Bolsonaro, em nenhum momento, deu início a qualquer protocolo para decretar medidas excepcionais, como estado de sítio ou estado de defesa. 

“É indiscutível que o presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para convocação dessas medidas excepcionais”, declarou.

Ao encerrar sua fala, Paulo Bueno pediu a absolvição do ex-presidente.

image 'Não é possível': defesa diz que não há base legal para acusação contra Bolsonaro por atos golpistas
Advogado afirma que ex-presidente não instigou manifestações golpistas e que não há provas que sustentem a denúncia.

image 'Eu não conheço a íntegra desse processo', diz advogado de Bolsonaro
Celso Vilardi afirma que volume de provas inviabilizou análise adequada e reclama de limitações durante os interrogatórios.

image Advogado de Bolsonaro contesta delação de Mauro Cid e critica acordo firmado com a PGR
Defesa afirma que colaboração premiada tem versões contraditórias e não deveria ser usada como base da acusação.

image Houve afastamento entre Bolsonaro e Heleno no final do governo, diz defesa do ex-GSI
Milanez citou reportagem da revista Veja, intitulada “O melancólico fim de Augusto Heleno no governo Bolsonaro”

Bolsonaro não comparece ao julgamento

A sessão desta quarta-feira (3/9) foi retomada às 9h com as sustentações orais das defesas de Bolsonaro e de outros três réus. O ex-presidente não compareceu ao plenário do STF. De acordo com seu advogado, Celso Vilardi, ele está bem de saúde, mas não participou por orientação médica.

No primeiro dia do julgamento, realizado na terça-feira (2/9), o ministro Alexandre de Moraes defendeu a importância da proteção ao Estado Democrático de Direito. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsabilizou os réus por articularem um plano para reverter o resultado das eleições de 2022.

 

Palavras-chave

julgamento de jair bolsonaro

julgamento de bolsonaro

julgamento dos atos de 8 de janeiro

segundo dia de julgamento bolsonaro
2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto critica delação de Mauro Cid e diz que acusações são baseadas em ‘narrativa’

Advogado afirma que depoimento do ex-ajudante de ordens é inconsistente e que provas contra general são frágeis.

03.09.25 12h56

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo
03.09.25 12h43

03.09.25 12h43

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

Defesa de Braga Netto diz que direito de defesa foi cerceado por volume excessivo de provas

Advogado afirma que general é inocente e que não houve tempo suficiente para análise do processo.

03.09.25 12h33

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'
03.09.25 12h27

03.09.25 12h27

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

