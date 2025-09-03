Capa Jornal Amazônia
'Eu não conheço a íntegra desse processo', diz advogado de Bolsonaro

Celso Vilardi afirma que volume de provas inviabilizou análise adequada e reclama de limitações durante os interrogatórios.

Jéssica Nascimento
fonte

Celso Vilardi, um dos advogados de Bolsonaro. (Foto: Getty Images.)

No segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado, o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, criticou duramente o andamento do processo e afirmou que a defesa do ex-presidente foi prejudicada por não ter tido acesso integral aos autos nem tempo suficiente para analisar o material reunido pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Pela primeira vez em 34 anos de advocacia, eu não conheço a íntegra desse processo”, disse Vilardi, destacando que o volume de dados ultrapassa 70 terabytes.

Segundo ele, a quantidade de informações adicionadas ao processo impediu a defesa de exercer plenamente seu direito à ampla defesa.

“Não houve paridade de armas. Não tivemos o mesmo tempo que a polícia e a PGR", disse.

O advogado também reclamou da impossibilidade de fazer perguntas a testemunhas e a réus de outros núcleos durante os interrogatórios realizados na fase de instrução.

“Se o interrogatório é um meio de defesa e também um meio de prova, então é natural que cada defensor possa fazer perguntas aos demais acusados”, afirmou.

De acordo com Vilardi, um requerimento chegou a ser feito para permitir esse tipo de participação, mas foi negado.

Bolsonaro não comparece à sessão

O julgamento foi retomado às 9h desta quarta-feira (3/9), com as sustentações orais das defesas de Bolsonaro e de mais três réus. O ex-presidente não esteve presente no plenário. Segundo seu advogado, ele está bem de saúde, mas se ausentou da sessão por recomendação médica.

Na abertura do julgamento, realizada na terça-feira (2/9), o ministro Alexandre de Moraes enfatizou a defesa do Estado Democrático de Direito. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsabilizou os réus por atuarem em um plano para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

 

Política
