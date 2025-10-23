Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Lula ganha festa de aniversário surpresa na Indonésia

O presidente do Brasil completa 80 anos no dia 27 de outubro e recebeu um banquete do presidente da Indonésia em comemoração antecipada

Riulen Ropan
Lula completa 80 anos no próximo dia 27 de outubro. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um momento especial de celebração antecipada de seu aniversário de 80 anos, nesta quinta-feira (23), em Jacarta, na Indonésia. A comemoração aconteceu durante um banquete de alto nível oferecido pelo presidente indonésio, Prabowo Subianto, no Palácio Presidencial Merdeka.

Lula, que completa 80 anos no próximo dia 27 de outubro, foi homenageado ao lado do anfitrião, que celebrou seus 74 anos em 17 de outubro. Inicialmente, segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, o evento era focado apenas no aniversário do líder indonésio. No entanto, a surpresa ao final incluiu o presidente brasileiro.

O simbolismo marcou a celebração. Lula vestia uma camisa de manga longa vermelha Batik, traje tradicional da cultura indonésia. O tecido Batik é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial, valorizado por sua beleza artística e conforto, adicionando um toque cultural e diplomático à ocasião.

Em suas redes sociais, o presidente Lula compartilhou a emoção do momento:

“Finalizo o dia de hoje na Indonésia com uma homenagem pelos meus 80 anos, que completo no dia 27 de outubro, e pelos 74 anos do presidente @prabowo, celebrados no dia 17 de outubro. Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente. Agradeço ao presidente Prabowo e ao povo indonésio por essa acolhida tão generosa”, postou o petista em seu perfil oficial do Instagram.

O gesto de carinho continuou na hora do bolo: Lula deu o primeiro pedaço ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e o segundo à primeira-dama do Brasil, Janja.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

