Flávio reúne presidentes de PL, União e PP hoje à noite; Republicanos, de Tarcísio, não irá

O senador Flávio Bolsonaro (PL) agendou para a noite desta segunda-feira, 8, um encontro com presidentes de pelo menos três partidos. O objetivo é discutir seu plano de candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026.

A reunião ocorrerá na residência de Flávio em Brasília, às 21h. Estarão presentes Valdemar Costa Neto, presidente do PL; Ciro Nogueira, do PP; e Antônio Rueda, do União Brasil.

Marcos Pereira, líder do Republicanos, foi convidado, mas informou que não poderá comparecer. Flávio Bolsonaro busca o apoio dessas quatro siglas e negocia a indicação de um vice para sua chapa.

Apoio de Jair Bolsonaro à candidatura

Este encontro ocorre três dias após Flávio Bolsonaro declarar ter recebido o apoio de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Jair Bolsonaro seria o nome bolsonarista nas eleições presidenciais do próximo ano, pleito que era disputado com nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No domingo, Flávio afirmou que somente abriria mão de sua candidatura caso o próprio pai, que está inelegível e preso, concorresse ao pleito.