Presidente da Indonésia agradece apoio do Brasil à adesão do país ao Brics

Estadão Conteúdo

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, agradeceu nesta quinta-feira, 23, o apoio do Brasil à adesão do país ao Brics, durante declaração à imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Jacarta. Para Subianto, a entrada da Indonésia no bloco reflete a "relação estratégica e de confiança" entre os dois países.

O líder indonésio lembrou a visita ao Brasil que fez em julho e destacou que os encontros com Lula têm sido "intensos e produtivos".

"Brasil e Indonésia são forças econômicas em crescimento e têm papel importante na construção de uma nova ordem internacional mais equilibrada", afirmou Subianto, que previu um crescimento de 25% no comércio entre os dois países em 2026.

O líder indonésio também elogiou o papel do Brasil no Mercosul e nas iniciativas de proteção às florestas tropicais.

Lula iniciou nesta quinta-feira uma visita de Estado de dois dias ao país do sudeste asiático.

Palavras-chave

LULA/INDONÉSIA/PRABOWO SUBIANTO/BRICS
