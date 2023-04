STF começa nesta semana a julgar mais 200 denunciados pelos atos de 8 de janeiro em Brasília

Mais 200 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, começam a ser julgados nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Eles respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

A votação começa nesta terça-feira (25) e vai até a próxima terça (2). Se a maioria dos ministros (pelo menos 6 dos 11) votar a favor de tornar os denunciados réus, serão abertas ações penais contra os acusados. Em seguida, haverá a coleta de provas e a realização de depoimentos de testemunhas de defesa e condenação.

Na última semana, o Supremo julgou os 100 primeiros acusados pelos ataques às sedes dos três poderes e todos se tornaram réus. A PGR denunciou, ao todo, 1.390 pessoas, em investigações divididas em cinco inquéritos.

Veja quem são os que começam a ser julgados nesta terça-feira

