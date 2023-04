STF já tem 8 votos para tornar réus 100 denunciados pelos atos de 8 de janeiro

No Supremo Tribunal Federal (STF), os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Cármen Lúcia seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes para tornar réus 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. Com isso, o placar do julgamento virtual já está 8 a 0, faltando apenas os votos de André Mendonça e Nunes Marques.

A sessão de julgamento se encerra na próxima segunda-feira (24). Os advogados de defesa alegam que a Procuradoria não conseguiu individualizar as condutas dos acusados e defendem a rejeição das denúncias. Eles ainda podem recorrer contra o recebimento das denúncias.

Após essa etapa, a ações penais serão abertas, com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas, além de interrogatórios dos réus.

Os denunciados vão responder pelos seguintes crimes:

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e

deterioração de patrimônio tombado