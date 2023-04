Saiba quem é o ministro do GSI que aparece nas imagens durante ataques do 8 de janeiro

As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, divulgadas pela CNN nesta quarta-feira (19), mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, durante a invasão do prédio, que ocorreu em 8 de janeiro.

Gonçalves Dias atuou na segurança pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os primeiros mandatos, entre 2003 e 2009, como Secretário de Segurança da Presidência da República.

Ele colaborou novamente com a segurança de Lula durante a campanha das eleições para a Presidência da República em 2022.

No governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atuou na 6ª Região Militar, responsável pela administração de pessoal e logística do Exército na Bahia. Em 2012, foi afastado da função quando houve uma greve de policiais no estado e Dias foi filmado recebendo um bolo de aniversário dos policiais grevistas.

VEJA MAIS

Em dezembro de 2022, a equipe de transição do governo federal anunciou o general Marco Edson Gonçalves Dias como chefe do GSI, órgão responsável por assessorar o presidente da República em assuntos militares e de segurança.

No entanto, no dia da invasão das sedes dos Três Poderes, duas câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto registraram imagens do ministro-chefe do GSI caminhando sozinho no terceiro andar, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete.

Alguns minutos depois, ele aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo radical.

Em seguida, surgem nas imagens outros integrantes do GSI, que parecem indicar também o caminho de saída para os invasores que estavam no terceiro andar do Palácio do Planalto.

As gravações mostram que em vários momentos funcionários do GSI e os invasores circulavam no Palácio do Planalto.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)