STF ordena depoimento de Bolsonaro à PF sobre atos golpistas de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal agende o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro deste ano. O prazo para realização do depoimento é de dez dias. O pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para o depoimento foi apresentado em janeiro, mas não foi possível realizar na época porque Bolsonaro estava fora do país.

VEJA MAIS

Agora de volta ao Brasil desde março, Bolsonaro pode ser questionado pela PF sobre sua relação com os atos golpistas que invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes. O inquérito tem como alvo os autores intelectuais desses atos.

Segundo Moraes, a oitiva de Bolsonaro é "medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados", conforme indicado pelo Ministério Público. O ex-presidente foi incluído no inquérito após divulgar um vídeo com ataques às urnas no dia 10 de janeiro, dois dias depois dos atos. O vídeo foi deletado do perfil de Bolsonaro horas depois de viralizar.

A publicação levou dezenas de integrantes do Ministério Público Federal a pressionar a PGR para incluir Bolsonaro nas investigações, alegando que ele cometeu incitação ao crime. A pressão teve efeito, e a Procuradoria pediu a inclusão de Bolsonaro no inquérito sobre os autores intelectuais dos atos.