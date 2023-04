Vídeo mostra apoio de militar a invasores nos ataques de 8 de janeiro; confira

Imagens obtidas pela CNN mostram que os invasores envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes receberam apoio de um capitão do Exército e ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O vídeo consta no registro das mais de 160 horas de gravações do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto.

O primeiro registro é do militar em frente a uma das salas do GSI no térreo, onde ele aparece com terno e crachá. O mesmo capitão aparece horas depois no terceiro andar, dessa vez com camisa branca, sem o terno e sem o crachá de identificação.

Além disso, o militar é visto circulando entre alguns invasores. Em um dos momentos, ele faz um gesto a uma mulher e abre uma porta. Em seguida, um grupo de invasores o segue e depois surgem com garrafas de água mineral.

O então integrante do GSI aparece ainda conversando com alguns invasores e, em seguida, os cumprimenta com um aperto de mão. Em outro momento, ele tenta conter um dos vândalos, mas não quando observa outro criminoso pegar um extintor de incêndio.

De acordo com a CNN, o capitão do Exército e responsável pela segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro não integra mais a equipe do GSI.