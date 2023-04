Operação Lesa Pátria: PF prende professora paraense em Marabá envolvida nos ataques em Brasília

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (18), em sete estados e no Distrito Federal, a 10ª fase da Operação Lesa Pátria. Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra suspeitos de envolvimento nos ataques do dia 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes em Brasília (DF).

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a PF informou que, no Pará, está sendo cumprido um mandado de prisão preventiva (MPP) e outro busca e apreensão (MBA) na cidade de Marabá. Porém, o órgão ressaltou que não divulga o nome dos alvos da operação. De acordo com o Portal UOL, a pessoa presa no Pará nesta terça-feira é a professora Claudebir Beatriz Da Silva Campos.

PF cumpre mandado contra Claudebir Beatriz Da Silva Campos (Reprodução / Instagram beatrizcampos6745) (Reprodução / Instagram beatrizcampos6745)

VEJA MAIS

Veja as cidades onde estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva ou de busca e apreensão:

DF ( Brasília) - 1 MPP, MBA

GO (Goiânia) - 2 MPP, 2 MBA

MG ( Capinópolis ) - 1 MPP, MBA

MG ( Uberlândia ) - 1 MPP, MBA

MG ( São José Del Rey) - 1 MBA

MG ( Sete Lagoas ) - 1 MPP, MBA

MG ( Divinópolis ) - 1 MBA

MG ( Ituiutaba ) - 1 MBA

MG ( Betim ) - 1 MPP, MBA

MG ( Monte Azul ) - 1 MPP, MBA

MG ( Montes Claros ) - 1 MPP, MBA

MT ( Juara ) - 2 MPP, 2 MBA

PA ( Marabá ) - 1 MPP, MBA

PR ( Londrina ) - 1 MPP, MBA

PR ( Medianeira ) - 1 MBA

RJ ( Rio de Janeiro) - 1 MPP, 2 MBA

SP ( Ourinhos) - 1 MPP, MBA

SP ( São Paulo) - 1 MBA

SP ( Hortolândia) - 1 MPP, MBA