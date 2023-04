Governo identifica militar que deu água para invasores do Planalto; José Eduardo é Major do Exército

O militar que aparece nas gravações feitas pelas câmeras do Palácio do Planalto dando água para os manifestantes durante a invasão do dia 8 de janeiro foi identificado pelo governo federal. De acordo com a TV Globo, é o major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, que atuava como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais e estava trabalhando no Planalto no dia dos ataques às sedes dos três poderes, em Brasilia.

Após os atos de 8 de janeiro, o major chegou a depor à Polícia Federal como testemunha. Ele deve ser ouvido novamente em razão dos novos vídeos.

As imagens obtidas e divulgadas pela CNN mostram membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, entre eles o ministro-chefe do órgão, general Gonçalves Dias, e o major José Eduardo Natale de Paula Pereira, no Planalto no momento da invasão. Dias e o número 2 do GSI, Ricardo José Nigri, pediram demissão dos cargos.