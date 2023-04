PF deve ouvir em até 48 horas general Gonçalves Dias sobre imagens do Planalto, determina Moraes

A Polícia Federal deve ouvir, em até 48 horas, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, sobre as imagens da área interna do Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e foi assinada na quarta (19), mas divulgada nesta quinta-feira (20).

Câmeras do Palácio do Planalto filmaram o general Dias e outros membros do CSI no local no dia que em que as sedes dos três poderes foram atacadas. Eles chegam a interagir com os manifestantes - um deles, por exemplo, deu água aos invadores. O general também aparece andando em um corredor com alguns manifestantes e indicando, possivelmente, a área de saída.

Alexandre de Moraes determinou também que o novo chefe interino do GSI, Ricardo Cappelli, informe ao Supremo em 24 horas a identificação de todos os servidores – civis e militares – que aparecem nas imagens.

No documento, o ministro do STF ressalta que a imprensa "veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI".

Depois que as imagens foram divulgadas, Dias e o número 2 do GSI, Ricardo José Nigri, pediram demissão dos cargos.