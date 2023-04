Presidente Lula nomeia como interino Ricardo Cappelli para chefiar o GSI após queda de titular

Na tarde desta quarta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu exonerar o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Nigri, e nomear o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal e então número dois do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, para assumir interinamente o cargo de ministro da pasta, uma vez vagos os dois principais postos da área.

A decisão foi tomada pouco mais de uma hora depois de o ex-ministro titular da pasta, general Gonçalves Dias, pedir demissão do cargo após serem divulgadas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto em que ele aparece escoltando invasores do prédio na tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro.

Qual a função do GSI?

O GSI atualmente mantém a função de fazer a segurança dos prédios da Presidência, como o Planalto e o Palácio da Alvorada, onde Lula mora. Sendo assim, o presidente não queria deixar uma das principais pastas do governo sem chefia durante sua viagem para Portugal e Espanha na próxima quinta-feira, 20.

Cappelli será nomeado secretário-executivo, mas despachará como ministro, já que os dois cargos estão vagos. O governo descarta, por ora, extinguir a pasta do GSI. O Gabinete já teve algumas funções esvaziadas e transferidas para outras estruturas do governo, como a Casa Civil, que desde março tem a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sob seu guarda-chuva.

Durante o anúncio, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), exaltou o papel de Cappelli durante a crise de segurança pública no DF na esteira dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. O então secretário executivo garantiu no dia seguinte ao atentado a remoção do acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) montado em frente ao Quartel General do Exército e que serviu como ponto de concentração após a invasão.

Cappelli questionou o vazamento das imagens do circuito interno do Planalto em sua conta no Twitter mais cedo nesta quarta-feira, 19. O agora ministro interino do GSI escreveu que o "fascismo tenta confundir e dividir". "Buscam fraudar a história. Unir nossa tropa e marchar pela democracia. Vamos reconstruir o Brasil", afirmou antes de assumir o cargo no círculo de ministros mais próximo de Lula.