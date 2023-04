Gabinete de Segurança Institucional justifica presença de ministro em atos golpistas

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou uma nota nesta quarta-feira (19) para explicar a presença do chefe do órgão, o ministro Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. As imagens, que foram divulgadas pela CNN Brasil, mostram Gonçalves Dias e outros funcionários do GSI circulando entre os invasores do Palácio do Planalto naquele dia.

De acordo com o GSI, as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que, em um primeiro momento, evacuaram os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto e concentraram os manifestantes no segundo andar, onde foi possível realizar a prisão dos mesmos, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF. A pasta também afirmou que as condutas dos agentes envolvidos nos vídeos estão sendo investigadas e, se forem comprovadas condutas irregulares, os responsáveis serão punidos.

A presença do ministro no Palácio do Planalto durante os atos golpistas gerou grande repercussão, levando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a convocar uma reunião de emergência com ministros na tarde desta quarta-feira. A reunião não estava prevista na agenda do presidente e há expectativa de que Gonçalves Dias esteja presente. Por causa dessa reunião, uma cerimônia que estava na agenda do presidente para as 15h30 ainda não havia começado até as 16h30.