Ministro do GSI pede demissão após divulgação de imagens em invasão do Planalto

O general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República nesta quarta-feira (19). O pedido foi feito após uma reunião com o presidente Lula e outros chefes de pasta no Palácio do Planalto. O general da reserva é o primeiro ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Lula.

A presença e a atuação de Dias no Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro foram divulgadas em um vídeo pela CNN Brasil, e a atuação do GSI durante os atos é alvo de críticas.

O GSI divulgou uma nota afirmando que as imagens mostram a "atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto".

O ministério também disse que as condutas dos agentes envolvidos estão sendo "apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada". "Se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados", acrescentou a pasta.