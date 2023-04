Lula se reúne com ministros para discutir situação de ministro-chefe do GSI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião, nesta quarta-feira (19), com ministros para discutir sobre a situação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias. Imagens divulgadas pela CNN Brasil mostram ele ao lado de invasores durante o ataque ao Planalto, em 8 de janeiro.

De acordo com o Metrópoles, Lula está reunido com ao menos três ministros: Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

VEJA MAIS

Ainda segundo o portal, a Polícia Federal já analisou as imagens em que o general aparece no Palácio do Planalto no momento das invasões aos Três Poderes. A data para ouvir o ouvir, entretanto, ainda não foi marcada.

Em janeiro, a cúpula do GSI revelou não ter demitido os servidores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro antes das invasões ocorridas em Brasília.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)