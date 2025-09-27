Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

Estadão Conteúdo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, enviou ao Congresso Nacional na última semana um projeto de lei para reajuste salarial dos servidores do Poder Judiciário. O documento ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares e sancionado pela Presidência da República.

A proposta prevê, nos próximos três anos, aumentos no valor de 8% a cada ano. Serão aplicados para cargos efetivos e cargos em comissão do Poder Judiciário da União. Um analista judiciário, por exemplo, vai chegar ao salário de R$ 11,7 mil em 2028. A maior remuneração é para um cargo de comissão CJ-4, que chegará a R$ 21,9 mil em 2028.

O salário dos ministros, que atualmente é de R$ 46,3 mil e representa o teto do funcionalismo público brasileiro, não será beneficiado com esse aumento.

O reajuste abrange os servidores dos Tribunais Superiores, Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os presidentes dos outros tribunais e desses conselhos também assinaram a proposta.

No projeto enviado ao Congresso, o presidente do STF afirma que os reajustes concedidos nos últimos anos não foram suficientes para corrigir as perdas inflacionárias e que o objetivo dessa proposta é recompor essas perdas.

"Considerando os índices inflacionários (IPCA) desde fevereiro de 2019, mesmo após a recomposição salarial de 2023, a perda de poder aquisitivo dos servidores do Poder Judiciário da União atinge 24,21% até julho de 2025. Essa perda acumulada pode atingir 31,36% (trinta e um vírgula trinta e seis por cento) em junho de 2026, segundo a projeções inflacionárias baseadas no comportamento dos últimos 12 (doze) meses", diz a justificativa do projeto de lei.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF

Judiciário

reajuste

salário

servidores
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

27.09.25 21h48

Michelle defende candidatura de Bolsonaro e diz não querer ser presidente

27.09.25 20h57

POLÍTICA

Haddad comenta apelido 'Taxad' e diz que provocações fazem parte da política

Ministro da Fazenda também comentou sobre o bate-boca na Câmara dos Deputados

27.09.25 16h44

FERROGRÃO

'Lobby de empresas pagam para emperrar', diz Zequinha Marinho sobre a Ferrogrão

Senador defende urgência no julgamento da ferrovia que ligará o Pará ao Mato Grosso, apontando impacto estratégico na logística, economia e sustentabilidade

27.09.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda