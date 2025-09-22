Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

O Liberal
fonte

Paulo Rocha, ex-senador (Foto: reprodução)

O presidente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e ex-senador Paulo Rocha (PT-PA) foi retirado de um voo da Latam em Brasília com destino a Belém, na noite da última sexta-feira (19). A decisão teria partido do comandante da aeronave, que solicitou apoio da Polícia Federal. O episódio gerou repercussão nas redes sociais, com vídeos sugerindo que Rocha teria causado confusão a bordo, o que ele nega.

Procurado pela reportagem de O Liberal, o ex-senador se pronunciou sobre o ocorrido, descrevendo o episódio como resultado de uma situação de tensão.

"Reagi com indignação ao atraso da chegada da tripulação do voo da Latam no qual voltaria de Brasília para Belém. A situação do atraso fora agravada devido à companhia ter autorizado a entrada dos passageiros na ponte de embarque (finger), porém sem acesso ao avião devido estar fechado. Justamente faltava a tripulação para abrir a aeronave e autorizar a entrada das pessoas", conta Rocha.

"Reclamei enquanto consumidor indignado com o atraso no serviço da Latam. Os comissários de bordo não aceitaram a crítica. Tentei falar com o comandante da aeronave, mas não me deixaram acioná-lo. Diante da minha reclamação, a tripulação chamou a Polícia Federal para me tirar do avião. Saí, prestei depoimento e fui para a casa. No sábado, retornei ao aeroporto e só então retornei a Belém", completou o presidente da Sudam.

Já a Latam não esclareceu, nem deu detalhes sobre o acontecimento. Em nota, a companhia informou: "A Latam Airlines Brasil informa que solicitou apoio da Polícia Federal para o desembarque de um passageiro do voo LA4506 (Brasília–Belém), realizado na última sexta-feira (19/09). Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em total segurança em Belém. A companhia reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos".

Entenda o episódio

Segundo Rocha, o incidente começou por causa do atraso na decolagem, provocado pela chegada tardia da tripulação. Ele afirma que, assim como outros passageiros, apenas reclamou do contratempo e da postura da equipe. Uma comissária teria levado a reclamação ao comandante, que exigiu retratação. Como não houve acordo, o piloto decidiu que o voo só seguiria sem o ex-senador a bordo, acionando a Polícia Federal para retirá-lo.

O episódio chamou atenção por envolver um político de expressão nacional e por ter sido registrado em vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais, levantando questionamentos sobre o procedimento da companhia aérea e o atendimento a passageiros durante atrasos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

Paulo Rocha

retirado de voo em Brasília

pronunciamento do ex-senador e da Latam

polícia federal
Política
.
