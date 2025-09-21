Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

Gabi Gutierrez
fonte

Em Belém, o ato nacional aconteceu na Praça da República e reuniu centenas de apoiadores (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Neste domingo (21), manifestantes se reuniram em diversas cidades do Brasil para protestar contra a chamada PEC da Blindagem e contra o Projeto de Lei da Anistia, que pode beneficiar envolvidos em atos golpistas ocorridos no país. Em Belém, o ato começou por volta das 9h, na Praça da República, e contou com a participação de representantes de movimentos sociais, partidos políticos e da sociedade civil.

Segundo a organização, o objetivo foi pressionar o Congresso Nacional a rejeitar medidas vistas como retrocesso democrático. A Polícia Militar do Pará acompanhou a manifestação, mas até o fechamento desta reportagem não havia divulgado o número oficial de participantes.

Ato PEC Blindagem

O que é a PEC da Blindagem?

A PEC da Blindagem é uma proposta que, segundo críticos, pode reduzir a transparência e ampliar os privilégios de parlamentares, ao dificultar investigações contra políticos. Especialistas afirmam que a medida enfraquece os mecanismos de controle e cria obstáculos para apurações de corrupção.

O que prevê o PL da Anistia?

O Projeto de Lei da Anistia propõe conceder perdão a investigados e condenados por participação em atos golpistas. O texto tramita na Câmara dos Deputados e gera controvérsia por poder beneficiar não apenas manifestantes de rua, mas também políticos e financiadores envolvidos em tentativas de ruptura democrática.

Vozes das ruas em Belém

Para o professor Beto Andrade, a mobilização simboliza resistência contra retrocessos: “Precisamos de maior transparência. Um ato como este demonstra que a população não tolera mais qualquer tipo de privilégio para os políticos”, afirmou. Ele também relacionou a pauta a debates como a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a discussão sobre o imposto de renda e a crise climática.

image Professor Beto Andrade (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Já o estudante de Direito e Relações Internacionais, Felipe Ranieri, destacou a força coletiva do movimento: “A política deles ocorre em gabinetes, a nossa acontece nas ruas. Expressamos nossa posição, que se diferencia de partidos que se dizem progressistas, mas que no Congresso votam a favor de propostas prejudiciais.”

Ranieri também apontou que os Estados Unidos aproveitam o cenário político polarizado no Brasil para avançar em interesses estratégicos. “Eles usam a questão da anistia como pretexto, mas existem objetivos maiores, como o controle das big techs e o acesso às terras raras. A aprovação dessa proposta abre margem para essa intervenção imperialista”, avaliou.

image Estudante Felipe Ranieri (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ele defendeu a continuidade das mobilizações: “Espero que cada manifestação seja uma faísca que se conecta a outras em todo o país. O objetivo é alcançar, por exemplo, uma greve geral, para enfrentar todos os problemas do nosso país.”

Tramitação no Congresso

Tanto a PEC da Blindagem quanto o PL da Anistia seguem em fase de discussão no Congresso. A PEC precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, com apoio de três quintos dos parlamentares em cada Casa. Já o PL pode ser aprovado por maioria simples, o que, segundo opositores, aumenta o risco de tramitação acelerada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pec da blindagem

ato contra a pec da blindagem
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

PROTESTO

Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan convocam para atos contra a PEC da Blindagem

Foram marcadas manifestações com atrações musicais no Rio de Janeiro e São Paulo

21.09.25 7h18

Tesoureira do PT defende deputados favoráveis à PEC da Blindagem, mas divulga ato contra medida

20.09.25 20h13

Governo dos EUA cancela pesquisa que media segurança alimentar no país

20.09.25 20h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda