PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que amplia a proteção judicial para deputados e senadores. O texto, apoiado majoritariamente pelo Centrão, passou em dois turnos com ampla adesão dos parlamentares: 353 a 134 no primeiro e 344 a 133 no segundo.

No Pará, dos 17 deputados federais, 76,47% votaram a favor da proposta. Entre os votantes, apenas Airton Faleiro (PT) e Júnior Ferrari (PSD) se opuseram. Faleiro, inclusive apoiou a PEC no primeiro turno, mas mudou de posição e votou contra na segunda votação. Entre as ausências, destacaram-se Elcione Barbalho e Keniston Braga, ambos do MDB.

Deputada federal mais votada no último pleito, Alessandra Haber (MDB) votou pela aprovação da PEC nos dois turnos. Nas redes sociais, quase 24 horas após a votação, ela não se pronunciou sobre a escolha e nem fez qualquer menção a ele.

A médica Alessandra Haber foi a mais votada para a Câmara Federal no Pará em 2022 e votou pela aprovação da "blindagem" aos deputados (Antonio Silva/Divulgação)

Em uma rede social, Airton Faleiro (PT) justificou a mudança de voto. Segundo ele, o apoio inicial à PEC visava ajudar na construção de maioria para barrar a votação do Projeto de Lei da Anistia aos golpistas e garantir avanços em medidas como a MP da Tarifa Social de Energia. No entanto, diante da falta de compromisso de partidos do Centrão em rejeitar a anistia, decidiu votar contra no segundo turno.

Airton Faleiro, Deputado Federal do Pará, votou pela aprovação da PEC em primeiro turno e, a seguir, mudou sua escolha. (Câmara dos Deputados)

Ao Grupo Liberal, Joaquim Passarinho (PL) defendeu o voto favorável. Ele afirmou manter posição histórica contra o foro privilegiado, mas destacou que a proposta fortalece a independência do Legislativo. “A PEC das Prerrogativas assegura que deputados e senadores possam exercer seus mandatos sem perseguições ou interferências indevidas”, disse.

Joaquim Passarinho justificou o voto como forma de manter o Congresso independente do Poder Judiciário. (Cleia Viana / Agencia Câmara)

A assessoria de Elcione Barbalho (MDB) informou que a deputada estava ausente por motivos de saúde, realizando exames médicos, e não acompanhou a votação.

Já Júnior Ferrari (PSD) foi o único a votar contra nos dois turnos. Ele criticou duramente a medida, classificando-a como tentativa de blindagem que restringe o processamento de parlamentares apenas com autorização das respectivas casas legislativas. “A PEC possibilita impunidade mesmo em crimes graves, além de trazer de volta o voto secreto, o que compromete a transparência”, declarou.

Ferrari foi o único parlamentar do Estado que votou "não" em ambos os turnos. (Reprodução/ Redes sociais)

Como votou a bancada do Pará

Sim – 13

Não – 2

Ausente – 2

Deputado Voto Airton Faleiro (PT) Não Andreia Siqueira (MDB) Sim Antônio Doido (MDB) Sim Delegado Caveira (PL) Sim Delegado Éder Mauro (PL) Sim Dilvanda Faro (PT) Sim Dra. Alessandra Haber (MDB) Sim Elcione Barbalho (MDB) Ausente Henderson Pinto (MDB) Sim Joaquim Passarinho (PL) Sim José Priante (MDB) Sim Júnior Ferrari (PSD) Não Keniston Braga (MDB) Ausente Olival Marques (MDB) Sim Pastor Claudio Mariano (União) Sim Raimundo Santos (PSD) Sim Renilce Nicodemos (MDB) Sim