PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!
No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que amplia a proteção judicial para deputados e senadores. O texto, apoiado majoritariamente pelo Centrão, passou em dois turnos com ampla adesão dos parlamentares: 353 a 134 no primeiro e 344 a 133 no segundo.
No Pará, dos 17 deputados federais, 76,47% votaram a favor da proposta. Entre os votantes, apenas Airton Faleiro (PT) e Júnior Ferrari (PSD) se opuseram. Faleiro, inclusive apoiou a PEC no primeiro turno, mas mudou de posição e votou contra na segunda votação. Entre as ausências, destacaram-se Elcione Barbalho e Keniston Braga, ambos do MDB.
Deputada federal mais votada no último pleito, Alessandra Haber (MDB) votou pela aprovação da PEC nos dois turnos. Nas redes sociais, quase 24 horas após a votação, ela não se pronunciou sobre a escolha e nem fez qualquer menção a ele.
Em uma rede social, Airton Faleiro (PT) justificou a mudança de voto. Segundo ele, o apoio inicial à PEC visava ajudar na construção de maioria para barrar a votação do Projeto de Lei da Anistia aos golpistas e garantir avanços em medidas como a MP da Tarifa Social de Energia. No entanto, diante da falta de compromisso de partidos do Centrão em rejeitar a anistia, decidiu votar contra no segundo turno.
Ao Grupo Liberal, Joaquim Passarinho (PL) defendeu o voto favorável. Ele afirmou manter posição histórica contra o foro privilegiado, mas destacou que a proposta fortalece a independência do Legislativo. “A PEC das Prerrogativas assegura que deputados e senadores possam exercer seus mandatos sem perseguições ou interferências indevidas”, disse.
A assessoria de Elcione Barbalho (MDB) informou que a deputada estava ausente por motivos de saúde, realizando exames médicos, e não acompanhou a votação.
Já Júnior Ferrari (PSD) foi o único a votar contra nos dois turnos. Ele criticou duramente a medida, classificando-a como tentativa de blindagem que restringe o processamento de parlamentares apenas com autorização das respectivas casas legislativas. “A PEC possibilita impunidade mesmo em crimes graves, além de trazer de volta o voto secreto, o que compromete a transparência”, declarou.
Como votou a bancada do Pará
Sim – 13
Não – 2
Ausente – 2
|Deputado
|Voto
|Airton Faleiro (PT)
|Não
|Andreia Siqueira (MDB)
|Sim
|Antônio Doido (MDB)
|Sim
|Delegado Caveira (PL)
|Sim
|Delegado Éder Mauro (PL)
|Sim
|Dilvanda Faro (PT)
|Sim
|Dra. Alessandra Haber (MDB)
|Sim
|Elcione Barbalho (MDB)
|Ausente
|Henderson Pinto (MDB)
|Sim
|Joaquim Passarinho (PL)
|Sim
|José Priante (MDB)
|Sim
|Júnior Ferrari (PSD)
|Não
|Keniston Braga (MDB)
|Ausente
|Olival Marques (MDB)
|Sim
|Pastor Claudio Mariano (União)
|Sim
|Raimundo Santos (PSD)
|Sim
|Renilce Nicodemos (MDB)
|Sim
