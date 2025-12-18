Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 18, a Polícia Federal a tomar depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre documentos pessoais dele e itens encontrados em dois cofres do Palácio do Alvorada.

A decisão não detalha quais são esses objetos. De acordo como documento, a Polícia Federal abriu os cofres no dia 25 de junho de 2025 após ser acionada pela Presidência da República.

Após o ocorrido, a PF solicitou o depoimento para que Bolsonaro esclareça a origem dos bens. A oitiva foi marcada para o dia 30 de dezembro, às 9h. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal em Brasília por tentativa de golpe.

TRAMA GOLPISTA/STF/CONDENADOS/BOLSONARO/DEPOIMENTO/PF/OBJETOS/COFRE/ ALVORADA
