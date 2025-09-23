Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, surpreendeu diversos seguidores em suas mídias sociais nesta terça-feira (22) ao aparecer vestindo um casaco com o tradicional bordado Tatreez, característico da Palestina, na Assembleia Geral da ONU, realizada nos Estados Unidos. A socióloga fez o discurso de abertura dos debates de chefes de estado e estava acompanhada do presidente Lula (PT).

Em um vídeo publicado no Instagram, Janja explicou o motivo para ter utilizado o bordado em um evento mundial, que tem o objetivo de tomar decisões essenciais sobre conflitos e questões econômicas e sociais. A primeira-dama revelou que o seu propósito era trazer as mulheres palestinas junto a ela, por meio de um tecido que foi majoritariamente produzido por mãos femininas, ao longo dos séculos.

“Esses pontos geométricos coloridos contam a história de luta e resistência de um povo que vem sofrendo reiterados ataques desde o início dos conflitos na Faixa de Gaza, atingindo em sua maioria mulheres e crianças. Seguiremos nos colocando ao lado da paz, dedicando nossos esforços para que todas as pessoas possam viver suas vidas com segurança e dignidade em seus territórios”, escreveu Janja.

Nos comentários da publicação, diversas pessoas escreveram sobre a importância da representatividade cultural e política presente no look da primeira dama. “Perfeita! Moda também é um ato político! Te admiro, Janja!”, disse uma pessoa. “Que lindo seu ativismo! Obrigada por lutar tanto pelas mulheres”, respondeu uma deputada federal. “Essa mulher nos representa”, destacou uma terceira.

VEJA MAIS

Conflitos na Faixa de Gaza

Na abertura da assembleia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expôs sua opinião sobre as consequências dos conflitos na Faixa de Gaza. “Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes”, discursou o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU.

“O amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. A ONU tem hoje quase quatro vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperança e promotora da igualdade, da paz, do desenvolvimento sustentável, da diversidade e da tolerância”, concluiu o presidente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)