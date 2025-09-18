Capa Jornal Amazônia
Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Estadão Conteúdo

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, está em Nova York, nos Estados Unidos, como enviada especial para mulheres da COP-30 escolhida pela presidência do evento. Ela chegou à cidade três dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará o discurso de abertura da reunião da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira, 23. Segundo a assessoria de Janja, a primeira-dama está hospedada na residência oficial do embaixador Sérgio Danese, representante do Brasil na ONU. O local costuma receber autoridades brasileiras.

Nos próximos dias, Janja participará de eventos ligados a temas como combate à fome e à crise climática. Depois, deve acompanhar os compromissos de Lula, que, além do discurso na ONU, incluem eventos sobre clima, defesa da democracia e a questão da Palestina, em conferência convocada pela França e Arábia Saudita.

Na quinta-feira, 18, a primeira-dama participou de forma remota de Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar na condição de "Embaixadora da Alimentação Escolar do Brasil". À tarde está prevista uma reunião sobre "transversalização da conexão de gênero-clima para a COP-30", promovida pelo Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança. Ela foi convidada por Patricia Espinosa, ex-Secretária Executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática.

Veja um resumo da agenda da primeira-dama:

. Quinta-feira, 18 de setembro: 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar e reunião do Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança; . Sexta-feira, 19 de setembro: Balanço Ético Global - América do Norte, evento da COP-30 para discutir cumprimento do Acordo de Paris; . Segunda-feira, 22 de setembro: Confederação Internacional para Resolução Pacífica da Questão Palestina, junto a Lula, almoço de lideranças femininas (Women Rise for All Lunch) a convite da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, e reunião com enviadas da COP30 para conversa com grupos da sociedade civil; . Terça-feira, 23 de setembro: Abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, com Lula, reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e abertura de evento sobre alimentação escolar promovido pela Fundação Rockefeller; . Quarta-feira, 24 de setembro: encontro para tratar de combate à fome e desnutrição infantil a convite do governo da Irlanda e ONG World Vision, evento "Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo" e sessão especial em homenagem ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica; os dois últimos acompanhando Lula.

