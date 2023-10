Sobrinho de Bolsonaro é alvo de operação da PF deflagrada nesta quarta-feira (25)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes – Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto – no dia 8 de janeiro, em Brasília. Entre os alvos desta operação está Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados – sendo cinco de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão - contra 12 investigados, nas cidades de Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, em Santos (SP), São Gonçalo (RJ) e em Brasília (DF). Os mandados foram expedidos pelo STF.

No caso de Léo Índio, a PF cumpre um mandado de busca e apreensão. Os alvos da operação são suspeitos de incentivar e praticar os ataques.

Segundo a PF, os fatos investigados constituem, em tese, os seguintes crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

golpe de Estado,

dano qualificado,

associação criminosa,

incitação ao crime,

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido

crimes da lei de terrorismo