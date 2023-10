Presidente do PL aposta em Bolsonaro nas eleições de 2026

Economia nacional

A atividade econômica brasileira teve queda em agosto deste ano, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central.

Direitos humanos

Entre janeiro e setembro, auditores-fiscais identificaram 1.871 crianças e adolescentes em alguma forma ilegal de trabalho infantil.

SUDAM

ALERTA

O titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha, recebeu denúncia de que há pessoas falando em nome do órgão e até tentando mediar reuniões entre empresas e a autarquia, em troca de vantagem financeira. Trata-se de uma fraude. À coluna, Rocha afirmou que a nova Sudam está aberta ao diálogo com todas as entidades e pessoas que trabalham pelo desenvolvimento da Amazônia, “sem discriminação de cunho ideológico e econômico”. Segundo ele, a intenção é tornar o órgão mais democrático e inclusivo.

MUNICÍPIOS

PINDAÍBA

Pelo menos 80 das 144 prefeituras do Estado do Pará terão dificuldades para pagar o 13º salário ao funcionalismo municipal. A queda acentuada no repasse de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a principal responsável pela seca nos cofres municipais. Em algumas cidades, os cortes de verba já superam o valor da folha de pessoal e o cenário tende a se agravar. Os próximos dois meses devem ser de romaria de prefeitos em Brasília na tentativa de evitar o iminente calote nos servidores.

SAÚDE

CAMPUS

Foi autorizada a construção do novo prédio do Centro Saúde Escola do Marco, que em breve será chamado de Núcleo de Ensino, Pesquisa e Atendimento da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O investimento será de R$ 53 milhões. O repasse financeiro foi autorizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para que a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) realize a contratação de empresa de engenharia especializada para a construção do Núcleo, que ocupará uma área de 3,8 mil metros quadrados e área construída de 5,1 mil metros, já que o prédio terá três pavimentos. O novo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Atendimento da Uepa será uma unidade de ensino e assistência com serviços em vários níveis de complexidade na saúde.

(J. Bosco / O Liberal)

"Bolsonaro vai ser candidato ainda.”

VALDEMAR COSTA NETO, presidente do PL, sobre possível candidato do partido nas eleições de 2026

SARAMPO

COMBATE

O último caso de sarampo no Pará foi registrado em janeiro de 2022, no município de Afuá. A informação foi divulgada durante conferência on-line com representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e das secretarias de Saúde de São Paulo, Amapá e Rio de Janeiro. A reunião fez parte das tratativas para que o Brasil volte a ter a certificação internacional de eliminação do sarampo, perdida em 2019, em função do aumento de casos. No Pará, o enfrentamento à doença começou em 2018, no oeste do Pará, onde houve registros de casos, mas nos últimos anos os números têm caído.

GASES

CONTROLE

Os resultados sobre os danos decorrentes da emissão de gases de efeito estufa em Belém, relacionando os principais responsáveis pela liberação do dióxido de carbono, serão apresentados ao Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas, no próximo dia 30. É o Balanço de Carbono e a Análise de Riscos de Belém, produzidos pela rede global Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI), uma importante base de dados para auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões e na implantação de ações de redução e controle das emissões desses poluentes para assegurar melhor qualidade de vida à população.

CAMPEÃO

O Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), coordenado pelo Observatório do Clima, relata que o Pará é o Estado brasileiro que mais emite esse poluente. Ele contribuiu com 18,5% das emissões de todo o Brasil. E essas emissões estão fortemente associadas ao desmatamento na região.

INTERNET

ACESSO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas divulgou a nota técnica “Pará Conectado 2023”, com um demonstrativo da evolução do acesso à internet no Pará, e que apontou crescimento de 14,24%, de 2019 a 2021, em domicílios com acesso à internet, número acima da média brasileira, que fechou com 9,8%. Com base nesses dados foi possível dimensionar o percentual de domicílios onde se faz uso da internet. Em 2021, no Estado, o índice alcançou 82,8%. Na RMB, o percentual foi de 93,2% das casas conectadas à internet, maior que a média brasileira, que fechou aquele ano em 90%. A nota técnica também traça o perfil dos internautas paraenses. O resultado indicou que são as mulheres que lideram o acesso à internet, fenômeno similar no Pará e no Brasil, ainda que o acesso pelos homens tenha crescido 16,26% nos anos analisados.

EM POUCAS LINHAS

► Os bastidores da cena política esquentam para os lados do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Durante a semana, a ex-esposa dele, Joana Ferreira, bateu boca com um blogueiro em um grupo dito de lideranças políticas.

► Jô, como é conhecida, deixou bem claro que o “patrocínio” do blogueiro, que estava apenas em atraso e o levou a falar mal do prefeito, seria cortado em definitivo.

► Revoltado, o blogueiro mencionou os altíssimos índices de rejeição do prefeito e disse em resposta, com tudo gravado em áudios que vazaram do grupo, que assim como ajudou a eleger Edmilson, também ajudaria a não reeleger, e ontem saiu divulgando nas redes sociais que tem uma “bomba” contra o prefeito e toda a família dele.

► Na segunda-feira (23), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, a Academia Evangélica do Estado do Pará promove a cerimônia de diplomação de cerca de 50 acadêmicos formados por lideranças e personalidades evangélicas com atuação em diversos setores, da área de segurança à atividade parlamentar.

► A Alepa foi fundada em 1º de julho de 2023 e é presidida pelo pastor Jorge Paulino, da Igreja Quadrangular.

► Dentre os diplomados estará o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

► Os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Bragança, Maria José Corrêa Reis, José Carlos, Francisco Veil e Carla Vianna, se reunirão na terça-feira (24), às 10h, com o presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará, Jorge Luiz Guimarães Panzera.

► A finalidade é viabilizar a revista anual da Academia, A Bragantina é um suplemento anual. A Imprensa Oficial vem demonstrando interesse em participar do projeto.

► O preço médio do litro da gasolina caiu pela 8ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (20).