Rio de Janeiro sediará cúpula do G20 em 2024, anuncia governador

O Rio de Janeiro será sede da cúpula de chefes de estado do G20 em novembro de 2024. A informação foi divulgada no no Twitter pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na última segunda-feira (08). “Tudo isso está sendo possível, graças aos esforços e empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo. Esse encontro é um marco para a nossa história”, escreveu Castro.

O G20 reúne 19 países, entre eles o Brasil, além da União Europeia. Sua presidência é rotativa. A nação que preside o G20 também recebe o encontro de cúpula realizado anualmente. Também integram o G20 os Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia.

Em 2023, a presidência é da Índia, que receberá a reunião de cúpula de chefes de Estado em 9 e 10 de setembro, na capital, Nova Délhi. A partir de dezembro deste ano, a presidência ficará a cargo do Brasil, que, portanto, receberá a cúpula do próximo ano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).