Joe Biden defende expulsão da Rússia do G20

O presidente norte-americano, Joe Biden, falou com a imprensa após reuniões que teve com líderes de Estado da União Europeu (UE) e o Grupo dos Sete (G7), defendendo a expulsão da Rússia do Grupo dos Vinte (G20), nesta quinta-feira, 24. As informações são da Agência Estado.

Mas, enquanto "a Indonésia e outros países" não concordarem, disse Biden, a possibilidade de expulsão dos russos não será concretizada

Na análise do presidente dos Estados Unidos, que está na Europa, as reuniões desta quinta-feira tiveram o propósito de manter o Ocidente e demais aliados unidos contra a ação da Rússia na Ucrânia, principalmente por meio de sanções e discussão de alternativas energéticas. Para Biden, as medidas contra Moscou surtiram o efeito esperado.

O presidente americano também afirmou que medidas para melhorar a segurança energética estão sendo coordenadas junto ao G7 e a UE, e detalhes serão divulgados nesta sexta-feira.

Joe Biden disse que Ocidente só entraria militarmente no conflito se a Rússia usasse armas químicas, por exemplo.

Já sobre a China, Biden afirmou ter deixado claro em sua conversa com o presidente Xi Jinping na semana passada que haverá consequências caso o país mantenha a neutralidade em relação à invasão da Rússia na Ucrânia. Para Biden, a China entende que o futuro econômico dela está mais ligado ao Ocidente que à Rússia.