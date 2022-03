China sofrerá 'consequências' em caso de apoio à Rússia, diz porta-voz dos EUA

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse hoje que o país foi "muito claro" com a China sobre possíveis consequências que podem ser aplicadas caso o governo de Xi Jinping ajude a Rússia na guerra contra a Ucrânia. As informações são do UOL.

A declaração do governo de Joe Biden acontece um dia a imprensa norte-americana dizer que a Rússia solicitou ajuda econômica e militar da China para a guerra e para contornar as sanções que estão sendo aplicadas ao país.

"Estamos observando de perto até que ponto a China apoiaria de forma financeira, econômica ou de qualquer outra forma a Rússia nessa guerra por escolha de Putin... Fomos muito claros com Pequim de forma pública e privada, deixando claro que haveria consequências", disse Price durante coletiva de imprensa.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que a informação é "completamente falsa". O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, também negou que o país pediu ajuda aos chineses.