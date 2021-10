Brasil será sede da reunião da cúpula do G20 em 2024

O Brasil vai sediar em 2024 o encontro anual dos líderes das 20 principais economias do planeta, o G20. O anúncio foi feito na declaração final do encerramento da edição de 2021 da reunião ocorrida na Itália, neste domingo (31), em Roma.

O encontro definiu também que a Indonésia deverá sediar a edição de 2022, enquanto Índia será sede em 2023. O acordo foi firmado pelos 20 líderes presentes na cúpula, em Roma.

O G20 também discutiu uma meta para limitar aumento da temperatura neste século a 1,5ºC. Os níveis estão abaixo dos 2°C previstos em 2015, no Acordo de Paris. Outra meta é alcançar a neutralidade de carbono. porém, os líderes presentes na reunião não afirmaram quando essa meta deverá ser alcançada.

Brasil e os demais países que integram o G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta. No Brasil, a queima do carvão, o desmatamento e a pecuária são apontados como grandes problemas para os debates sobre os impactos e as mudanças no clima.