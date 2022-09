'Quero ser a ponte entre o governador Helder e o presidente Lula', afirma Beto Faro em entrevista

O candidato ao Senado Beto Faro (PT) afirmou, em entrevista ao Grupo Liberal na tarde desta sexta-feira (23), que quer intermediar e ser a "ponte" dos diálogos entre o atual governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente Lula, caso seja eleito este ano. Faro ganhou cinco mandatos como deputado federal do Pará e agora tenta uma cadeira na outra Casa do Congresso.

"Sou candidato de um projeto político que tem à frente o presidente Lula. Acreditando que ele vai se eleger, é necessário ter senadores que o apoiem, e quero ser articulador do presidente no Congresso e defensor da Amazônia. Diferente da Câmara [dos deputados], não é proporcional [o número de senadores eleitos], temos nove Estados na região, então 27 senadores, mas falta uma articulação em defesa da Amazônia. Quero ser essa referência para dialogar e chamar. O Nordeste articula bem sua bancada, e precisamos fazer isso, estou me colocando à disposição. Quero ser uma ponte entre o governo federal do presidente Lula e o nosso governador Helder Barbalho", disparou.

Durante a conversa, Beto Faro ressaltou que, durante o governo Lula, o Pará ganhou universidades e escolas técnicas, mas que agora, no atual governo de Jair Bolsonaro (PL), essas conquistas não acontecem, ressaltando que os municípios não recebem ônibus escolares e não têm creches. Segundo ele, um governador como Barbalho aliado ao governo federal de Lula rapidamente transformaria o Estado em um local economicamente mais viável.