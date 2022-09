‘Tem que ter fiscalização maior sobre concessionária’, diz Beto Faro sobre tarifa de energia

Candidato ao Senado pelo Pará, o deputado federal Beto Faro (PT) defende algumas medidas como forma de garantir a redução na tarifa de energia elétrica aos consumidores da região. “Primeiro, temos que ter um processo de maior fiscalização. Nesse último período, o governador acertou com a Aneel, que estabeleceu uma diminuição no preço, discutimos a questão do ICMS, mas na conta das pessoas isso não surtiu efeito. Eu vi conta que em vez de diminuir com as medidas, aumentou. Então, tem que ter processo de fiscalização maior, inclusive sobre a empresa que é concessionária hoje, que é a Equatorial, para que não fique a critérios deles”, declarou, em entrevista ao Grupo Liberal nesta sexta-feira (23).

Para ele, também é necessário fortalecer as agências que regulam e que fiscalizam. Beto Faro defende ainda que mais pessoas sejam alcançadas pela tarifa social. “Temos subsídios para algumas categorias, como produtor rural, quem tá no CadÚnico, Bolsa Família. Mas nem todo mundo que se cadastrou na Celpa se cadastrou nessa condição. Precisamos fazer uma busca ativa”.

O petista diz ainda que existe no Congresso um projeto para reduzir a conta de energia dos microempreendedores. “Tu não pode ter a mesma tarifa para o grande industrial e pro micro que está hoje aqui. Então, são medidas que podemos tomar. Já existe projeto, o que precisamos é fazer articulação para dar mais rapidez”, completou Faro, que defende também alguma compensação aos estados produtores de energia, como o Pará.

Reveja a entrevista na íntegra: