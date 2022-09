Candidato ao Senado, Beto Faro quer criar hospitais regionais e fortalecer SUS

Uma das ações mais necessárias no Pará na área da saúde é a descentralização do atendimento médico no Estado, criando hospitais regionais para tratar quem mora fora da Região Metropolitana e grandes cidades. É o que diz Beto Faro, candidato ao Senado pelo PT nas eleições deste ano, entrevistado pelo Grupo Liberal na tarde desta sexta-feira (23).

"Hoje há um esforço grande em ampliar os hospitais regionais, trabalhar a média complexidade, mas precisa chegar em regiões que ainda não têm. Por exemplo, no Vale do Acará não tem hospital regional, tem que trazer a Belém, e às vezes as pessoas morrem no trajeto. Vou ajudar o Helder a trazer recursos para ampliar isso", garante.

Na opinião do candidato, o Ophir Loyola, por exemplo, que fica em Belém, fica sobrecarregado com a quantidade de pacientes. Por isso ele defende a criação de espaços em algumas cidades do Pará - mesmo que não tenham grande capacidade, serviriam para começar o tratamento. "A saúde tem que ter investimento", pontua.

Ele também defende que os profissionais da saúde devem ser valorizados, inclusive com o pagamento do piso dos enfermeiros. "Não acho correto suspender o piso dos enfermeiros, a diferença no orçamento é de 2%. Só tirar parte do dinheiro das emendas secretas da saúde banca esse piso para os servidores. Acho que tem que tirar tudo do orçamento secreto, mas não precisa ser tudo para bancar".

O petista ainda falou sobre a necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) - para ele, a necessidade do serviço ficou provada durante a pandemia da covid-19. "Até quem tinha plano teve que ser atendido no SUS porque hospitais particulares não tinham vaga. Então é dinheiro, gerenciamento, valorização dos servidores. Posso garantir que essa próxima etapa do [governo] Helder vai ter mais espaço e mais equipamento. E vou estar lá em Brasília buscando dia e noite recursos e indo atrás do ministro da saúde", garantiu Faro.

Reveja a entrevista na íntegra: