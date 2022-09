‘Não imaginava. Era um deputado inexpressivo’, diz Beto Faro sobre eleição de Bolsonaro em 2018

Candidato ao Senado pelo Pará, o deputado federal Beto Faro (PT) relembrou os anos em que conviveu na Câmara dos Deputados com Jair Bolsonaro e revelou ter ficado surpreso com a eleição do então colega de parlamento à Presidência, em 2018.

“Não imaginava que nós perderíamos para ele, porque ele foi candidato à presidente da Câmara e teve seis votos. Um era o dele, outro era do filho que era deputado por São Paulo e quatro votos de parlamentares. Era um deputado inexpressivo. Ele aparecia na mídia quando testava criando alguma confusão, brigando com uma mulher, como brigou com parceira nossa do partido, de outras bancadas. Era só nesse momento, de defesa de ditadura militar, de ataque aos trabalhadores”, declarou Faro.

As declarações foram dadas no início da tarde desta sexta-feira (23), durante entrevista ao Grupo Liberal. “Eu, sinceramente, não acreditava que nós iríamos viver essa experiência que nós vivemos no Brasil, de ter alguém que é contra a vacina. Ninguém era contra, nunca ninguém foi contra. O Brasil sempre foi um país que a vacina era um orgulho pra gente”, disse o petista.

“A voz de um presidente, por mais que não tenha a maioria da população, significa muito. Todo o dia o presidente falando ali, muita gente ainda é influenciada pela posição política de um presidente. Eu não queria ter vivido essa experiência. Mas o que está se mostrando é que o povo experimentou essa experiência e não gostou e vai voltar pro que nós vivíamos, que é a democracia e um governo de investimento no Brasil, que gera emprego e gera renda”, completou o candidato.

Reveja a entrevista na íntegra: