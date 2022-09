Beto Faro defende respeito às decisões do STF

Apesar de discordar de certas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), o candidato ao Senado e ex-deputado federal do Pará Beto Faro acredita que as decisões do Judiciário devem ser respeitadas. Ele foi entrevistado pelo Grupo Liberal na tarde desta sexta-feira (23).

"Aprendi durante a vida que temos que respeitar as decisões do Judiciário. Por exemplo, na situação da Ferrogrão, tenho concordância com o Judiciário de que para implantar um grande projeto no Pará tem que ouvir as comunidades que são afetadas por esse projeto. É uma medida de precaução deles. É importante fazer consulta prévia e falar com a comunidade. Sou defensor da ferrovia e temos que acelerar isso", opinou. Mas nem sempre ele concorda com as decisões do Supremo. No entanto, diz que "não cabe a nós desrespeitar uma decisão judicial".

Reveja a entrevista na íntegra: