Beto Faro defende retomada do programa Minha Casa, Minha Vida: ‘Isso tem que ser rápido’

Em entrevista ao Grupo Liberal, na tarde desta sexta-feira (23), o deputado federal Beto Faro (PT), candidato ao Senado pelo Pará, falou sobre os projetos que podem contribuir com a geração de emprego no Brasil. Para ele, a retomada de alguns programas são importantes.

“Temos que recuperar programas como Minha Casa, Minha Vida, que não dá dignidade só pra quem recebe a casa, mas é um processo de geração de emprego rápida na construção civil e nós temos que fazer isso. O presidente Lula já anunciou a possibilidade de chegar a quase 10 milhões (de unidades) de habitação no próximo período. Mas nós vamos ter que refazer inclusive a legislação e o Senado vai ser importante para isso”, enfatizou Faro. “Isso tem que ser rápido”, completou o candidato.

Para ele, outras ações, como a construção de universidades no interior do estado, inclusive no arquipélago do Marajó, também vão contribuir com a geração de empregos.

