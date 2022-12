Protestos em Brasília: grupos queimaram 13 veículos e depredaram delegacia, dizem bombeiros

Durante os protestos que se espalharam pela capital federal na noite desta segunda-feira (12), horas após a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oito carros e cinco ônibus foram queimados, segundo o Corpo de Bombeiros. Desse total, quatro ônibus e sete carros ficaram totalmente queimados e o restante, parcialmente. Manifestantes também quebraram o vidro da 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. As informações são do G1 Distrito Federal.

Uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogêneo durante as manifestações. Tudo começou em frente à Polícia Federal, na Asa Norte, por volta de 19h30, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o indígena José Acácio Serere Xavante, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, por indícios de crimes de ameaça, perseguição e manifestações antidemocráticas em vários pontos de Brasília.

Depois que o indígena foi preso, manifestantes tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. Protestos também ocorreram em outras partes de Brasília.

Na manhã desta terça-feira (13), a Esplanada dos Ministérios amanheceu fechada para o trânsito de veículos. Há bloqueios ainda na Praça dos Três Poderes e nas proximidades do Setor Hoteleiro Norte e da sede da Polícia Federal.