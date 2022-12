Helicóptero pousa em hotel onde Lula está hospedado em Brasilía, diz site

Um helicóptero da Polícia Federal pousou no hotel onde o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado em Brasília. Segundo o Metrópoles, rumores apontam que Lula seria retirado do local devido ao protesto que ocorre na capital, com tentativa de invasão à sede da PF, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) negou a possibilidade.

VEJA MAIS

Por volta de 23h, o helicóptero pousou no Meliá Hotel. Além do presidente diplomado, o vice, Geraldo Alckmin (PSB), também está hospedado no local, que teve segurança reforçada pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (12), após o início dos protestos.

Os manifestantes tentaram invadir o prédio da PF por causa da prisão do indígena José Acácio Serere Xavante, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo informações do Metrópoles, o grupo danificou carros que estavam estacionados nos arredores do prédio da corporação. Para tentar impedir a depredação, policiais reagiram disparando tiros de balas de borracha e lançando bombas de efeito moral.