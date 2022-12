Manifestantes tentam invadir prédio da Polícia Federal em Brasília (DF), diz site

O cenário é de tensão nos arredores da sede da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), nesta noite de segunda-feira (12). Um grupo de pessoas tentou invadir a sede da instituição, tocou fogo em veículos e tentou atropelar os agentes federais. As informações são do site Metrópoles.

Conforme o site, os manifestantes incendiaram dezenas de carros e ao menos um ônibus em protesto contra a prisão de um indígena que participava de manifestações. A polícia tenta dispersar os manifestantes usando balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. O grupo, porém, revida atirando paus e pedras em direção aos policiais.

As informações apontam que após o indígena ser levado pela PF, cerca de 200 pessoas, portando pedaços de concreto e de madeira, foram para a frente da instituição para protestar. Vias próximas à sede da corporação, na área central de Brasília, foram fechadas. A Polícia Militar ajuda a fazer a segurança do prédio. A PF tenta afastar os manifestantes da sede da instituições.

As informações, no entanto, são de que os manifestantes começaram a vandalizar carros estacionados nas redondezas. Veículos que estavam estacionados ao lado de um dos principais shoppings da cidade, em frente à sede da corporação, foram incendiados.

A PF pediu reforço à Polícia Militar do DF (PMDF) e usou spray de pimenta para espantar o grupo. As ruas próximas à PF tinham pedaços de paus e de pedras espalhados por todos os lados.

A via W3 Norte do DF precisou ser fechada na altura do Brasília Shopping. O centro comercial foi evacuado por causa do ambiente hostil.