Planalto nega ter dispensado ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul

O governo federal afirmou, nesta quarta-feira (8), que não recusou a oferta de ajuda oferecida pelo Uruguai para as operações de socorro às vítimas das inundações que atingem o Rio Grande do Sul. Em nota, o Planalto informou que o “Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto-auxílio”.

O secretário executivo do Rio Grande do Sul, José Henrique Medeiros Medeiros Pires, declarou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que o governo do Uruguai havia sinalizado a intenção de ceder duas lanchas motorizadas com os tripulantes, dois drones para buscas de pessoas isoladas com os operadores e de um avião Lockheed KC Hércules, que serviria para levar as lanchas a região e transportar doações humanitárias.

Entretanto, conforme Pires, as informações “extraoficiais” do Comando Operacional da região, que é liderado pelo Exército, era que a ajuda “não era necessária”.

De acordo com a nota do Planalto, o Uruguai emprestou um helicóptero, que está em operação no estado e que o aparelho é “de grande valia para” o auxílio dos socorristas.

“O Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto-auxílio. São falsas, portanto, as notícias de que o Brasil teria desprezado ajuda do Uruguai ou qualquer outro país. Todas as ofertas de auxílio são bem-vindas, serão analisadas conforme a adequação às urgências e serão bem recebidas.”

O Palácio do Planalto esclareceu que juntamente com o helicóptero, o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião.

“Neste caso, a avaliação técnica foi a de que o aparelho, em razão de suas características, não seria adequado para o tipo de operação exigida e a infraestrutura aeroportuária disponível. Considerando ainda que já há no Rio Grande do Sul avião em operação da frota brasileira com a mesma funcionalidade do ofertado, a conclusão foi a de que não havia necessidade desse tipo de aeronave”, disse a nota.