Jair Bolsonaro em Belém: Parte da Doca é interditada para ato político com presidente

Um trecho da avenida Visconde de Souza Franco (Doca) foi fechado, próximo ao Porto Futuro, a partir da avenida Senador Lemos, para o ato político que será realizado na manhã desta quinta-feira (22), com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). Vários apoiadores já estão no local, com bandeiras e camisas com as cores verde e amarelo.

Por causa da movimentação, o trânsito nas proximidades está mais lento. O mesmo ocorre em outros trechos da cidade, como próximo à Base Aérea de Belém, na avenida Arthur Bernardes, onde o presidente desembarca, vindo de Brasília.

Apoiadores também aguardam próximo à base aérea de Belém (João Paulo Jussara / O Liberal)

Ao chegar na cidade, Bolsonaro participará de uma motociata, da Base Aérea até a Doca.

