Jair Bolsonaro em Belém: Segurança controla entrada de apoiadores em ato político na Doca

Apoiadores do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) se reúnem no final da avenida Visconde de Souza Franco (Doca), onde logo mais haverá um ato político. O acesso ao local é tranquilo, mas uma equipe de segurança tem controlado a entrada do público. Todos que passam pelo local precisam ser revistados.

É proibido entrar com o pau de bandeira, armas, objetos de vidro ou outros cortante e bebidas.

VEJA MAIS

Bolsonaro chegou à cidade por volta das 9 horas. Ele saiu do Aeroporto Internacional de Belém em uma caminhonete branca e, ao lado de políticos aliados, participa de uma motocarreata em direção à Doca.

Assista ao discurso de Jair Bolsonaro em Belém