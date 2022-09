Jair Bolsonaro em Belém: Candidato à reeleição é recebido com festa por apoiadores na Doca

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), foi recebido com festa por apoiadores na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, onde chegou um pouco depois das 10h, após participar de uma motocarreata por algumas ruas da cidade. Houve queima de fogos de artifício em sua chegada.

No local, ele vai participar de um ato político com a presença de outros candidatos aliados nessas eleições. Na chegada, o candidato à reeleição cumprimentou os apoiadores, que aguardam seu discurso.

Apoiadores lotam o local do evento (Thiago Gomes / O Liberal)

As grades de proteção do evento foram abertas, e o público correu para o setor do palco sem passar pela revista de segurança, que vinha sendo realizada até então.

Assista ao discurso de Jair Bolsonaro em Belém