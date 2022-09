Jair Bolsonaro em Belém: Comboio de carretas acompanha motocarreata

Várias carretas com a bandeira do Brasil se juntaram aos carros de passeio e motos que participaram da motocarreata com a presença do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em Belém.

O trajeto, que começou no Aeroporto Internacional de Belém, seguiu por algumas ruas da capital paraense até a avenida Visconde de Souza Franco (Doca). O percurso foi concluído pelo presidente por volta das 10h. Na Doca, ele participa de um ato político ao lado de outros candidatos aliados.

(João Paulo Jussara / O Liberal) (João Paulo Jussara / O Liberal)

Os caminhões exibem bandeiras do Brasil, adesivos em apoio ao presidente, e promoveram um "buzinaço", próximo ao Aeroporto Internacional de Belém.

(Filipe Bispo / O Liberal)

