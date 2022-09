Belém recebe ato político-eleitoral de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (22)

Candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), o presidente Jair Bolsonaro chega a Belém nesta quinta-feira (22), para cumprir agenda de campanha. A comitiva presidencial desembarca na Base Aérea da cidade por volta das 9h15. De lá, segue para o Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, onde dará início a uma motocarreata que vai percorrer diversas ruas da capital paraense, até chegar na Av. Doca de Souza Franco, local onde será realizado um ato político-eleitoral, com previsão de início para às 10h30.

Durante o ato, Bolsonaro deverá prestar apoio à candidatura de Zequinha Marinho ao Governo do Estado e demais candidatos a deputados estaduais e federais da Coligação União do Bem pelo Pará (PL/PSC/Patriota). O deputado federal Delegado Éder Mauro, também do PL, disse que há uma grande expectativa para o comparecimento em passa do “povo de direita e conservador” do Estado do Pará. “Tenho certeza de que será um evento de grande sucesso, pois será a demonstração na rua do que o povo quer, que é Jair Bolsonaro mais uma vez na presidência do Brasil”, destacou.

Já a organização da campanha do candidato Zequinha Marinho estima reunir cerca de 100 mil pessoas para acompanhar a ação. Segundo a organização, já há caravanas de todas as regiões do Estado chegando à cidade para o ato desta quinta-feira (22).

Bolsonaro chega a Belém depois de cumprir alguns compromissos internacionais nos últimos dias. Na terça-feira (20), ele abriu os discursos de chefes de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Já na segunda-feira (19), acompanhado da primeira-dama Michelle, participou do funeral da rainha Elizabeth II, na Abadia de Westminster, em Londres, onde o corpo da monarca foi velado por autoridades.

Confira a previsão da agenda do presidente Jair Bolsonaro em Belém, nesta quinta-feira (22):

9h15

Desembarque na Base Aérea de Belém na comitiva presidencial junto com o presidente Jair Bolsonaro.

9h30

Motocarreata

10h30

Ato Cívico Eleitoral na Av. Doca de Souza Franco